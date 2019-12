Nyt kulturcenter på vej i nedlagt søfartsskole

Christel Seyfarth og Kis Sharasuvana stiller op som to søstre hos fotografen. Endnu et foto til samlingen Fanø Dagbog. Foto: Red Star Photo

Den ligger delvist tom hen. Og har gjort det i mange år. Den tidligere søfartsskole på Fanø. Men det vil to lokale foreninger på øen gøre noget drastisk ved. Fanø Dagbog og Fannikerdagen.

- Vi har tilbudt at købe en fløj af bygningen, siger formanden for Fanø Dagbog, Christel Seyfarth.

Hun er kendt for succes-arrangementet Fanø Strikkefestival. Det er hendes mand Jørgen Seyfarth og fotograf Ole Joern, Red Star Photo, der vil købe den 800 kvadratmeter store fløj.

Vi tror, det er nu politikerne skal slå til og sige ja. Christel Seyfarth, formand for foreningen Fanø Dagbog

Det her foto fra udstilingen Fanø dagbog er på vej til at blive hængt op på Christiansborg. Foto: Red Star Photo

Byrådet tager stilling

Den tidligere søfartsskole ejes af kommunen. På byrådsmødet mandag vil politikerne tage stilling til sagen. Men ægteparrets købstilbud har fået konkurrence. Så det er usikkert, hvad politikerne vil.

- Vi tror, det er nu politikerne skal slå til og sige ja. Der kommer ikke noget bedre bud og bedre tidspunkt, siger Christel Seyfarth.

De to foreninger ser kulturen som udgangspunkt for udvikling på øen. Også for turismen.

Kulturturisme er fremtiden

Strikkefestivalen på Fanø har gennem årene haft stor succes og tiltrækker op til 20.000 gæster. Andre kulturelle arrangementer som for eksempel dragefestivalen og musikfestivalen Vesterland tiltrækker også tusinder af gæster.

- En ting er vores strandturisme og vores smukke natur - det er godt - men det bliver kulturturismen, der fremover bliver nummer 1. Det er det, vi skal satse på her på Fanø, siger Jørgen Seyfarth.

Hjemløs udstilling

Ideen om et kulturcenter udsprang af ønsket om at finde plads til udstillingen Fanø Dagbog. Godt 50 moderne fotos, der skildrer Fanøs historie - ikke mindst kvindernes - gennem opsatte tableauer. Udstillingen har været hængt op i sportshal, men den er nu blevet hjemløs og står opmagasineret på et værksted.

- Den skal dog snart udstilles i Nordbys tyske venskabsby. De her to, siger han og peger, skal udstilles på Christansborg, siger bestyrelsesmedlem i Fanø Dagbog, Jørgen Seyfarth.

Den tidligere søfartsskole er - i hvert fald dele af den - til salg. Ejeren er Fanø Kommune. Foto: Finn Grahndin

Slå til nu

I disse dage foregår der livlige debatter om det måske kommende kulturhus. Med folk fra blandt andet Foreningen Everten Rebekka, Fanø Museum, Fonden Gamle Sønderho, Fanøs Skibsfarts - og dragtsamling og selvfølgelig Fannikerdagen og Fanø Dagbog.

- Vi tænker, at det skal være et nyt center for Fanøs natur, kultur og historie. Med arbejdende værksteder, forskning i Fanøs dragter og skiftende udstillinger. Til glæde for både os fastboende og turisterne, siger Kis Sharasuvana, der er næstformand for Fannikerdagen.

Fanø Dagbog skildrer en lang række situationer, der tilsammen giver et skarpt billede af øens hverdagshistorie. Foto: Red Star Photo

Time out, please

Hun og Jørgen Seyfarth fastholder købstilbuddet, men de to foreninger beder samtidig byrådspolitikerne om at trykke på pauseknappen for et eventuelt salg af bygningerne på Vangled 32. Netop for at få tid til at finde ud af, hvor stort kulturhuset kan blive.

- Vi må se, hvor mange der vil være med i samarbejdet, siger Kis Sharasuvana.

- Det vil også give os tid til at afprøve muligheden for at samle alle interessenter og fonde interesseret i projektet. Vi håber, at RealDania vil støtte os med at få lavet et forprojekt, siger Jørgen Seyfarth.

Zzzz

Den gamle søfartsskole huser i dag Beredskabsstyrelsen og overnatningsstedet Fanø Night & Stay. Med 50 værelser.

- Så der er mulighed for kunstnere og andre at overnatte her i forbindelse med arrangementer og møder, siger Christel Seyfarth.