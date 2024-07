På Fanø vil de have turister til at betale for at samle skrald

Flere af gæsterne i Madsby Legepark kommer fra blandt andet Fyn og Sjælland, hvor der ikke findes en lignede gratis attraktion for familier.

Espergærde, Bogense, Odense og København. Det er blot nogle af de byer, som flere af dagens gæster i Madsby Legepark i Fredericia kommer fra. - Du finder ikke et sted på Fyn ligesom det her, der er helt gratis, så vidt jeg ved, siger Jannika Davis fra Bogense, der besøger legeparken med sin veninde fra Odense og hver deres i alt tre børn.

Udover grise kan gæsterne også klappe kaniner og hilse på 40 forskellige fuglearter. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

For den lette sum af nul kroner kan børn og barnlige sjæle boltre sig på legepladser, klappe geder, grise og kaniner og køre moon-cars i Madsby Legepark. Og for et mindre beløb er der mulighed for en sejltur på søen, et spil minigolf eller en tur rundt i parken i et minitog. Et smut til Jylland De fynske veninder kører turen over Lillebælt til Madsby Legepark med deres børn cirka fire gange i løbet af foråret og sommeren, netop fordi den er gratis. - Det er et fedt sted, og der er mange fine aktiviteter for børnene, og vi må selv have mad med, siger Jannika Davis.

Det er fedt, at legeparken er gratis, synes de to ni-årige piger fra Fyn, Sif Davidsen (th.) og Valentina Davis. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

Selvom børnene har været her før, så gør det dem slet ikke noget at genbesøge parken igen og igen. Tværtimod. - Jeg synes, det er sjovt at være her. Vi kan godt lide at hilse på dyrene. Gederne er søde, og man kan komme ind til dem, fortæller 9-årige Valentina, som bakkes op af veninden Sif på 9 år og hendes lillebror Jonas på fem år. Tre ud af fire kommer ikke fra Fredericia Hvert år besøger mere end 410.000 gæster Madsby Legepark. Cirka en femtedel af gæsterne er lokale fra Fredericia og omegn, mens omkring halvdelen af gæsterne i legeparken kommer fra Region Syd, som også omfatter Fyn.

Gederne vil gerne aes, men de kan også sige fra, hvis de mange tusind gæster bliver for meget. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

Det viser en brugeranalyse som Madsbyparken fik foretaget i 2019. Analysen viser, at 75 procent af legeparkens gæster ikke er lokale fra byen. Flere gæster har kørt en time eller mere for at besøge den gratis legepark.

Sådan fordeler tallene sig Her kommer de besøgende i Madsby Legepark fra: Fredericia Kommune: 21 procent Region Syd (ekskl. Fredericia): 49 procent Region Midtjylland: 20 procent Region Nordjylland og Region Sjælland: 6 procent Udlandet: 4 procent Kilde: Brugerundersøgelse fra sommeren 2019 foretaget for Madsbyparken Fold ud

Nemmere at slappe af Heller ikke i København findes der et sted med de samme faciliteter som i Madsby Legepark til ingen penge. I hvert fald ikke så vidt Malene Hollensberg ved.

Helene Hollensberg med sin mor og sønnerne Lauge og Villy. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

Derfor aflægger hun og familien altid Madsby Legepark et visit, når de besøger mormor og morfar i Vejle. - Vi slapper af her på en anden måde, fordi vi ikke har betalt adgang. Man kan godt stresse lidt, når man har betalt indgang, for så skal man nå at prøve det hele, siger Malene Hollensberg. Højsæson Sommerferiens seks uger er højsæson i Madsby Legepark med cirka 2-3.000 gæster om dagen.

Da Madsby Legepark blev etableret i 1983 var moonkars den første aktivitet. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

Det er Fredericia Kommune, der står bag legeparken, og otte fuldtidsansatte passer parken fra morgen til aften her i højsæsonen. - Vi har travlt. Rigtig travlt, fortæller facilitetsleder Kent Jensen, der har ansvar for i alt 100 medarbejdere, der står for driften i Madsbyparken, som foruden legelandet også omfatter et idrætscenter, en miniby og et stadion.