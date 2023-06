På et år tabte Sebastian 40 kilo - og det blev begyndelsen på hans nye liv

For nogle år siden besluttede den 29-årige sjællænder sig for, at han ville prøve at bo på fem forskellige måder i løbet af mellem fem og syv år. Først boede han i sin Citroën Berlingo, og siden august 2022 har han haft gang i sin mission om at bo på 12 danske øer på 12 måneder.

I denne måned bor han på en lille gård i udkanten af Nordby på Fanø.

Vadehavsøen er den 10. ud af i alt 12 øer på hans ø-telttur.

- Jeg har fået øjnene op for, at der er mange års oplevelser og mange mennesker at møde i Danmark, fortæller han.

Stress og depression

Beslutningen om at bo på en anderledes måde udspringer af en fortid, som fik Sebastian Olsen til at genoverveje måden, han levede på.

Som bare 14-årig fik han foden indenfor i en vin- og spiritusforretning i hjembyen Haslev.

Fem-seks år senere var der fuld fart på karrieren, hvor Sebastian Olsen arbejdede cirka 70-80-timer om ugen.

- Hele mit hus var jo Royal Copenhagen og TripTrap, alle de rigtige møbler og en vin- og spiritussamling for over 100.000 kroner. Alt var flot, erindrer han.