Politiet efterlyser vidner: En kvinde brækkede flere knogler og to kom lettere til skade efter løs hund løb efter dem

En løs hund, som løb efter en gruppe ryttere på den nordlige del af Fanø, var mandag skyld i, at tre ryttere blev kastet af deres heste.

To af rytterne kom lettere til skade, mens en tysk kvinde på 52 år brækkede flere knogler.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser ejeren af hunden og også vidner, der kan hjælpe politiet med at finde frem til ejeren af hunden.

Hund luftet uden snor

Ulykken skete sidst på formiddagen klokken ca. 11.05, hvor rytterne havde været på tur og var på vej tilbage til hestenes opstaldningssted.

I et klit- og plantageområde mellem Vangled og Nørrebjergevej nordvest for Nordby blev en brun og hvid jagthunde-lignende hund på størrelse med en korthåret hønsehund luftet uden snor.

Løb to gange efter gruppe af ryttere

Hunden løb to gange efter gruppen af heste og ryttere. Første gang lykkedes det rytterne at få beroliget deres heste. Anden gang blev tre af rytterne kastet af ved Vangled.

Politiet oplyser, at et vidne mener at have set, at det var et ældre dansk ægtepar, der luftede hunden, men det kan også være andre. I nærheden af området ligger en hundeskov, hvor hunde må luftes uden snor.

Politiet vil gerne have oplysninger på 1-1-4 fra folk, der mener at have oplysninger i sagen.