Politikere, borgmestre og kendisser til diskussion om havvindmøllercenter

Derudover kommer også den kendte tv-vært og debattør, Sebastian Klein.

Seks placeringer er blevet undersøgt for at kunne være placeringen for et nyt havvindmølletestcenter. Tre af disse ligger i eller ved Vadehavet. Og derfor er det netop Vadehavet, som dialogmødet skal afholdes i.

- Her vil vi uddybe, hvorfor vi ikke mener Vadehavet bør være placering for et nyt vindmølle-testcenter, skriver Danmarks Naturfredningsforening og Nationalpark Vadehavet i invitationen.