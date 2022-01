Populær ferieø slår rejserekord

Og for nogle var budskabet nogenlunde det samme i 2021, hvor der var delte meninger om det stigende antal af turister.

For erhvervslivet på øen, er turisterne en god ting, der får kassen til at klinge, mens det for de lokale pendlere og beboere var blevet en gene.

- Selvfølgelig skal vi have turister. Dem kan vi ikke undvære, men hvis du spørger, om vi skal have flere, så er svaret "nej tak". Grænsen er nået nu, sagde Jens Jørgen Højrup fra Fanø til TV SYD sidste år.