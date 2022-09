Populær strikkefestival genopstår med ny arrangør

Da arrangørerne Christel og Jørgen Seyfarth sidste år meddelte, at Fanø Strikkefestival skulle afholdes for sidste gang, var reaktionerne ikke til at tage fejl af. Flere henvendte sig endda for at overtage festivalen.

- Festivalen vil bare ikke dø. Vi har oplevet, at der er et stort pres på for, at den skal fortsætte. Det har vi bare ikke kunnet sidde overhørig, fortalte Christel Seyfarth til TV SYD efter sidste års strikkefestival.