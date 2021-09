Populær strikkefestival på ø genopstår

- Det er kun Christel og Jørgen, der kan lave festivalen i så stor skala. Men nu skal vi til at udvikle på, hvordan vi kan lave den. Og så er det meningen, at Jørgen og Christel skal være på sidelinjen og hjælpe os med at få de helt rigtige undervisere og foredragsholde til øen, så vi fastholder den her særlige DNA, de har brugt mange år på at udvikle, siger Tilde Rudbeck, der er indehaver af restauranten Rudbeck på hovedgaden i Nordby, og som i alle årene har oplevet festivalen som restauratør.



- Strikkere er bare et fantastisk folkefærd. De kommer med deres strikketøj, sætter sig og strikker løs - også hvis der er travlt i restauranten - så stemningen er for det meste virkelig god. Desuden er det ikke en hemmelighed, at det er en målgruppe, der ligger mange penge hos de erhvervsdrivende på øen, så vi ser selvfølgelig gerne også af den grund, at de fortsætter med at komme til Fanø i september.

Christel Seyfarth ser frem til et kommende samarbejde med Nordby Handelstandforening, som har 75 medlemmer.



- Vi har en bestyrelse i handelstandsforeningen, som er super professionelle, og som vi tror på, kan løfte opgaven, så vi kan fortsætte de her strikketraditioner på Fanø.



Festival allerede til næste år

Både Tilde Rudbeck og Christel Seyfarth fortæller, at arbejdet med udvikle den kommende festival endnu ikke er gået i gang, men at de begge regner med, at de ved mere om, hvordan samarbejdet skal foregå efter et møde den 19. oktober. Dog vil de godt løfte lidt af sløret for rammerne for en kommende festival.

- Vi forestiller os, at det er mindre eksklusive events i de forskellige forretninger, som de forretningsdrivende kan løfte på hver deres måde. F.eks. har vi plads til 30-40 mennesker i vores restaurant, så det vil typisk være det antal mennesker, vil vil kunne lave noget for, siger Tilde Rudbeck.



Festivalen kommer til at ligge i uge 37 til næste år. Desuden skifter den også navn.

- Det ligger ikke fast, hvad vi skal kalde festivalen. Men navnet ændrer sig helt sikkert, siger Tilde Rudbeck.