Populært kunstværk skaber splid på Fanø - nu skal det flyttes igen

Men ENT-udvalgets beslutning kan ikke umiddelbart ændres. Byrådet kunne have haft muligheden for at ændre på sagen, hvis blot ét medlem af ENT-udvalget havde begæret sagen i byrådet. En oplagt sag for borgmesterens to politiske venner fra Venstre, som hun danner flertal med i byrådet. Den ene er den tidligere borgmester Erik Nørreby:

- Det kunne vi godt have gjort, men vi er sikre på, at plangrundlaget for opstillingen af trolden ikke er i orden. Man skal blot spørge sig selv, hvorfor man har lavet lokalplanen for området. Selv om der står, at området kan bruges til "offentlige formål", så er det oprindelige formål ikke til opstilling af for eksempel trolden her med offentlig adgang. Der er tale om et område for neddeling- og kompostering til grønt affald. Det er min erfaring gennem mere end 30 år i politik, at denne sag ville vi tabe i retten, hvis vi lod trolden stå, siger han.