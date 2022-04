Putin-plakat fik dansk kunstner arresteret: Nu udstilles den igen

Plakaten og hjemmesiden

Året er 2007, og kalenderen siger forår. Jan Egesborg og hans kone Pia ånder for og lever af at lave politisk kunst. Gennem satire forsøger de at løfte vigtige problematikker og gøre magthavere verden over rasende.

Det var også intentionen det forår.

Kunstnerparret havde i første omgang fået en russisk satire-hjemmeside op at køre.

- Vi kopierede Putins officielle hjemmeside på russisk og lagde nogle fuldstændig skøre taler ind omkring krigen i Tjetjenien, sex, stoffer og alle mulige andre satiriske ting, fortæller Jan Egesborg.

Hjemmesiden har været i gang i en rum tid, da de finder ud af, at Putin i foråret 2007 vil aflægge statsbesøg i Wien .

Sammen laver de en plakat, som skal rejse problematikken med likvideringen af russiske journalister. Under motivet af skydeskiven og den russiske præsidents ansigt er der et link til den russiske satiriske hjemmeside.

Eftersom parret netop er blevet forældre, tager Jan Egesborg alene afsted til den østrigske hovedstad.