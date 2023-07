Rederi indfører nyt værktøj, efter færgerampe røg i havet

Det oplyser Jesper Maack, der er PR- og Kommunikationschef hos Molslinjen, der driver Fanølinjen.

Hejseværket skal selv kunne hæve færgerampen, hvis noget lignende det, der skete i lørdags, skulle ske igen.

Her gik en løftecylinder i stykker, så færgerampen styrtede i havet. En kran fra Esbjerg blev sejlet til Fanø for at reparere rampen, og først over et døgn senere omkring kl. 17 søndag kunne færgen igen sejle som normalt.

Moslinjen afviser, at tilsynet med rampen har mangelfuld.

Natten til onsdag vil lejerne på den ene løftecylinder blive udskiftet.