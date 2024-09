Regeringen vil ekstraordinært give Fanø 20 millioner kroner

Regeringen præsenterede klokken 10:00 udspillet til en ny sundhedsreform, hvori det blev præsenteret, at man ønsker at tilføje muligheden for at læse en bacheloruddannelse i medicin på SDU i Esbjerg. I dag er det kun muligt at en kandidat i medicin i Esbjerg.

Ifølge JydskeVestkysten vil det fra 2026 være muligt at læse hele medicinuddannelsen i Esbjerg, altså både en bachelor og kandidat. Oprettelsen af bacheloruddannelsen vil ikke betyde nedskæring af andre uddannelser på SDU Esbjerg, for at oprette pladserne på medicinstudiet.

- Adgang til en læge er helt centralt i vores velfærdssamfund. Den adgang skal man have, uanset hvor i landet man bor. Vi ønsker et nært sundhedsvæsen. Derfor foreslår regeringen at øge antallet af pladser på medicinuddannelsen i Aalborg, Esbjerg og Køge – og på den måde styrke muligheden for, at flere læger både uddanner sig og bliver boende i disse dele af landet, siger Christina Egelund, Uddannelses- og Forskningsminister til Ritzau.

Ritzau skriver, at bacheloruddannelsen der oprettes i Esbjerg er tiltænkt at rumme 50 pladser. Med det tidligere præsenterede landdistriktsudspil blev der tilmed lagt op til at tilføje 20 pladser på kandidatgraden i medicin i Esbjerg.

- Jeg er virkelig glad for, at regeringen nu foreslår, at der skal komme 50 bachelorpladser på lægeuddannelsen på Syddansk Universitet i Esbjerg. Det er vigtigt, at vi får spredt lægeuddannelsen ud i hele landet, for det er med til at sikre, at der vil være god lægedækning over hele landet. For vi kan se, at mange bliver og bosætter sig i det område, hvor de har taget deres uddannelse. Jeg har i længere tid arbejdet for, at vi kunne få en fuld lægeuddannelse til Esbjerg, for det vil være godt for hele Syd- og Sønderjylland, siger Økonomiminister og næstformand i Venstre, Stephanie Lose.

At få flere pladser på medicinuddannelsen skal understøtte det overordnede mål om at sikre bedre lægedækning landet over. Der prioriteres 50 millioner kroner til initiativet i 2025, hvorefter beløbet vil være på 10 millioner kroner årligt.

