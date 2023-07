Til september i år er det sidste gang, der efter 18 år holdes strikkefestival på Fanø.

Parret bag festivalen, Jørgen og Christel Seyfarth, annoncerede ellers i 2021, at det var slut med festival på efter, men da rigtigt mange mennesker ærgrede sig over dens endeligt, besluttede parret, at drive festivalen videre i samarbejde med handelstandsforeningen i Nordby på Fanø.