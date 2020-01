Se listen: Her blev det vådest, og her fik de mest solskin i 2019

2019 bød vejrmæssigt på mere af det hele. Vi fik det både mere solrigt og meget vådere end normalt.

Det mest bemærkelsesværdige var, at 2019 både blev et usædvanligt vådt år, samtidig med at året lander på en delt fjerdeplads - sammen med 2006 og 2008 - på top-10-listen over de varmeste år målt i Danmark.

Et rekordvådt år

2019 blev et år, hvor det regnede usædvanligt meget, og de mange dråber førte til et par rekorder.

På landsplan faldt der hele 905 millimeter i det forgangne år, og det er en tangering af nedbørsrekorden fra 1999.

Også marts satte ny nedbørsrekord. I alt faldt der i løbet af marts måned hele 106,5 millimeter, der gjorde marts til den mest regnfulde siden 1874.

Flere mindes måske efteråret som særligt vådt, og det er med god grund. Efteråret gik nemlig over i historien som det vådeste siden 1874. Selvom ingen af de tre efterårsmåneder satte ny rekord, havde de alle det tilfælles, at det regnede usædvanligt meget.

I TV SYDs sendeområde var det Billund Kommune, der blev den vådeste, mens Sønderborg slap med mindst nedbør.

Se her, hvor meget nedbør din kommune fik: Billund: 1.102,9 mm. Varde: 1.073,9 mm. Vejen: 1.058,4 mm. Vejle: 1.051,7 mm. Esbjerg: 1.041,3 mm. Tønder: 1.026,6 mm. Aabenraa: 1.019,6 mm. Haderslev: 959,9 mm. Kolding: 958 mm. Fanø: 928,4 mm. Fredericia: 921,4 mm. Horsens: 908,9 mm. Hedensted: 902,1 mm. Sønderborg: 806,7 mm. Kilde: DMI Se mere

Solen tittede mere frem end normalt

I alt bød 2019 på 1.729 solskinstimer. Det er 234 timer mere end normalt.

I vores område skinnede solen mest på Fanø, hvor man fik hele 1.906,5 solskinstimer.

Vejen Kommune ligger nederst på listen, da man her måtte nøjes med 1.605,4 timer med solskin.