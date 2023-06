Han vil i løbet af fem til syv år bo på fem forskellige måder. Først boede han i sin bil, og nu er han i gang med at bo i telt på 12 danske øer i løbet af 12 måneder.

I juni bor han i udkanten af Nordby på Fanø.

- Jeg er helt vild med Fanø. Jeg synes virkelig, at det er et smukt sted herovre. Jeg kan godt lide, at der er åbent for øjet, når man kigger ud over vidderne og ser de her sandbunkere med solnedgang, fortæller han.