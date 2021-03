Skole går solo og genåbner fuldstændigt mandag

- Eleverne vil elske det

Han glæder sig til at se eleverne igen efter tre måneders fravær. Og han er sikker på, at eleverne glæder sig.

- De vil elske det. Mange af dem er godt slidte af hjemmeundervisningen og trænger til at se deres klassekammerater igen - og igen komme i skole i det hele taget, siger han.

Tæt på igen

Frygten for corona-smitte spøger dog også her. Enkelte lærere er utrygge ved at skulle komme tæt på eleverne og dermed risikere enten at få smitten eller selv at smitte, hvis de er så uheldige at skulle være syge uden at vide det.

- En fuldstændig fair bekymring, som vi tager alvorligt, siger Rasmus Andersen.

Én smittet

Heldigvis er faren ikke så stor på Fanø, som står registret med én corona-ramt person.

- Og så har vi på Fanø sammenlignet med mange andre kommuner et meget højt niveau af folk, det bliver testet, påpeger skolelederen.

Lige på den anden side af vandet - i Esbjerg kommune - er situationen på skolerne en hel anden. Her hedder skoletiden én dag om ugen. Udenfor. Det frustrerer både elever, lærere og skoleledere.