Slid var skyld i færgerampes kollaps

Nu har et analysefirma fundet årsagen til rampekollapset, og konklusionen er klar.

Det var slid og årelang nedbrydning af en cylinder, der fik rampen til at styrte i havet. Det skriver Fanøposten.

På grund af det pludselig pres, som klappen blev udsat for, blev cylinde­ren i den anden side vredet i stykker. Og så skete kollapset.



Frikendes for ansvar

Allerede 14 dage før kollapset den 8. juli, observerede serviceleverandøren et læk fra cylinderen, hvor man noterede sig, at "en stempelstang sveder".

Men ifølge rapporten kan serviceleverandøren ikke stilles til ansvar for kollapset, da der som foreskrevet kun blev lavet en visuel inspektion.

Her kan det være svært at opdage revnevækst, "især på malede elementer, hvor revnen kan have udviklet sig under malingslaget", lyder det i rapporten.