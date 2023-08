Søren Pape kalder lokalformænds adfærd for voldsomt ufin

- På vegne af Fanø Vælgerforening har vi for nuværende ikke yderligere kommentarer, fortæller han og henviser til sine udtalelser i Berlingske.



Christian Lorenzen bekræfter over for avisen, at de går mod partiledelsen, men at han ikke mener, at det er partiledelsen, der ejer De Konservative.

- Vi er et demokratisk funderet og i øvrigt gammelt og hæderkronet parti. Der må være plads til medlemsdemokrati. Vi bor på den yderste sandrevle mod vest, men vi er lige så meget medlemmer af De Konservative, som folk, der bor på Frederiksberg, er. Så vi har den samme ret, siger han til avisen.