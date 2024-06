Strand forvandlet til ”stinkende mudderpøl” kort før populær festival

Stinkende

Når hun siger stinkende, mener hun det helt bogstaveligt. For harvningen er gået ned i laget under sandet og rodet op i det. Her finder man svovlbrinte, som frigives og lugter grimt.

Bedre bliver det ikke, at nedkørslen ligger i et lavt område, hvor der hurtigt bliver meget vådt efter regn. Men myndighederne sætter en stopper for det, hvis kommunen ønskede at terrænregulere. Det vil sige, at man ikke må køre sand ind i området for at udjævne stedet.