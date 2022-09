Arrangørparret Christel og Jørgen Seyfarth fik dog så mange stærke reaktioner, at de ombestemte sig. Derfor vendte de i år tilbage i et samarbejde med Nordby Handelsstandsforening.

- Det er gået kanongodt. Vi har haft så mange fantastisk glade mennesker, der har fortalt os, at de er lykkelige for, at vi er tilbage, fortæller Christel Seyfarth.