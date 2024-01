Sydvestjysk kommune har landets bedste natur

Her indtager Fanø Kommune førstepladsen, som den af alle kommuner, der har den bedste naturkvalitet. Det skriver Jydske Vestkysten.

Danmarks Naturfredningsforening har rangeret alle landets kommuners såkaldte "naturkapital" ud fra kvaliteten af kommunernes natur.



Her tæller det op i statistikken, at kun en procent af Fanø er by. Til gengæld er der 26 procent eng og mose, 31 procent hede og 11 procent skov. Øens markareal er på fem procent.

I rangeringen er eksempelvis skove og moser "bedre" natur end marker og byer, skriver avisen.

Kolding i bund

En kommune som Kolding derimod ligger næsten i bund med en placering som nummer 85.

63 procent af kommunens arealer består af marker, fire procent af by og 13 procent skov. Mens eng og mose udgør knap fire procent af kommunens areal. Og det er ikke nok, siger borgmester Knud Erik Langhoff (C), der dog ikke kun ser det som en skidt udvikling.

- Jeg ser det ikke som noget negativt, for det viser, at vi har et effektivt landbrug, der har udnyttet jordene maksimalt. Men det skal ændres nu, siger borgmesteren til Jydske Vestkysten.