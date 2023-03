De mener, at opførelsen af 450 meter høje vindmøller vil være en katastrofe i naturområdet.

Louise Schack Elholm (V), minister for landdistrikter, sagde tidligere på ugen til TV SYD, regeringen ikke ser Vadehavet som et drømmescenarie for et testcenter. Alligevel fortsætter screeningsprocessen med vadehavsområdet som et muligt sted at placere testcenteret.

Eva Kjer Hansen skal fra fredag d. 24. marts vikarierer for Christoffer Melson (V) i Folketinget, hvor hun vil tage sagen op.