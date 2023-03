Danielsen har ikke lagt sig helt fast på, hvordan en ny ordning skal være. I første omgang har han bedt om at få lavet et særafsnit om taxaer på øerne i en analyse af taxakørslen i landdistrikterne, som kommer medio 2023.



- Selvfølgelig skal det være lovligt at befordre (et andet ord for at transportere, red.) mennesker på vores småøer, uden at man skal have en vognmandstilladelse eller et taxameter. Det er det, jeg ønsker en diskussion af, siger transportministeren.