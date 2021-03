Trolden får lov at blive siddende - for nu

Dyr flytning

Anker blev herefter lynhurtigt flyttet til dens nuværende placering på Nordøen. Men her blev landmand Jens Madsen irriteret over, at folk, der ville se Anker, gik hen over hans jord. Jens Madsen klagede via sin advokat til kommunen. ENT-udvalget besluttede herefter enstemmigt i december sidste år, at trolden skulle flyttes.

Men da det er kunstneren Thomas Dambo, der har rettighederne til trolden, er det ham, der skal flytte trolden, og han kræver 124.300 kr. for at flytte den. Mange penge på et lille kommunalt budget.

Siden hen er debatten mellem tilhængere og modstandere blevet stadig mere intens.

Nu venter trolden Anker - og tilhængere og modstandere af hans placering - så på, at den nye lokalplan bliver udarbejdet og dermed muligheden for, at Anker kan blive siddende på sin plads på den nedlagte losseplads.