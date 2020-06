Turistchef tvivler på effekt af større fradrag

Der er flere penge på vej i lommerne på dem, der ejer et sommerhus og lejer det ud.

Regeringen og en række partier på Christiansborg hæver bundfradraget midlertidigt fra de nunværende 41.800 kroner til 60.000 kroner. Ordningen gælder kun for indkomståret 2020.

Det skal tilskynde flere ejere af sommerhuse til at leje det ud, fordi det vil skabe mere aktivitet og beskæftigelse i sommerhusområderne, hedder det i begrundelsen, men på Fanø tvivler både turistchefen og en udlejningsdirektør på, at det får den store effekt.

- Alle tiltag, der skal hjælpe turismen, er selvfølgelig kærkomne, men det hele kommer jo lidt drypvis, så det er lidt svært at planlægge. Jeg tror ikke, det er dette, der kommer til at få nogen væsentlig betydning, siger turistchef PouTherkelsen lørdag morgen til TV SYD.

Begrænset effekt

Det er direktør for udlejningsbureauet Danibo på Fanø, Hanne Thyssen, enig i.

Direktør for Fanøs største sommerhusudlejning, Hanne Thyssen, tvivler på effekten af et højere bundfradrag. Foto: Ole Møller

- Jeg tror ikke, det giver flere huse til udlejning her i højsæsonen, for dem, der udlejes, er allerede booket, og dem, der ikke er, skal givetvis bruges af ejerne selv, siger hun lørdag til TV SYD.

- Men tiltaget kan forlænge udlejningsæsonen, da nogle ejere antageligt kan få lyst til at leje deres hus ud i flere uger, end de normalt gør, siger Hanne Thyssen, der også sidder i bestyrelsen i Feriehusudlejernes Brancheorganisation.

Det er et vigtigt signal om respekt. Hanne Thyssen, direktør, Danibø, Fanø

Et signal om respekt

Hun tilføjer, at det forhøjede bundfradrag sender et vigtigt signal om respekt for sommerhusejerne og det tab, de har lidt under coronakrisen, hvor de ikke har kunnet leje ud og ikke har modtaget kompensation som mange andre.

- Det er et kærkomment plaster på såret, siger Hanne Thyssen.

Skal booste området

Regeringen og partierne bag aftalen afsætter 70 millioner kroner til ordningen i 2020. Læs hele aftalen her.

Initiativet er en del af såkaldt sommerpakke, som skal booste Danmarks økonomi igennem coronakrisen. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Samlet afsætter partierne 700 millioner kroner til sommer- natur- og kulturoplevelser i sommerens løb over hele Danmark, blandt andet vil der også være gratis færgebilletter for gående og cyklister til Fanø og andre øer.