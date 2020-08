Udligningsreform får Fanø og Horsens til at sætte skatten op

De kommuner, som taber på udligningsreformen, kan øge indkomstskatten og selv beholde de ekstra skatteindtægter. Det har 15 kommuner valgt at gøre brug af - herunder Horsens og Fanø.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Samlet set svarer det til skatteindtægter for 236 millioner kroner, som er reserveret af kommunerne ud af den samlede ramme på 430 millioner kroner.

Fanø har sammen med 11 andre kommuner ansøgt ministeriet om at få lov til at forhøje skatten ud over rammerne i udligningsreformen.

De ansøgninger skal ministeriet nu behandle.

I maj lykkedes det en bred skare af Folketingets partier at blive enige om en udligningsaftale. Den sætter rammerne for, hvordan pengene skal fordeles mellem landets kommuner.

Bag aftalen om en omfordeling af 19,3 milliarder kroner mellem rige og fattige kommuner står S-regeringen, Venstre, SF, De Radikale og Alternativet.

Den faldt på plads efter måneders forhandlinger og politiske stridigheder.

Blandt andet mente både blå og røde partier undervejs, at regeringen i løbet af forhandlingerne undlod at oplyse om flere afgørende beregninger.

Stemningen blev ikke bedre, da en mail, som Jyllands-Posten var kommet i besiddelse af, viste, at Socialdemokratiet planlagde et "angreb på Venstre". Blandt andet med ting fra forhandlingsrummet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) måtte beklage, og Venstre konstaterede, at tilliden til regeringen "kan ligge på et meget lille sted".