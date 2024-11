Udsolgt festival sætter navn på seks kunstnere

18-årig fik prygl på pizzeria og begik hærværk i frustration

En 18-årig mand og hans kammerat blev søndag nat overfaldet på et pizzeria. I frustration over overfaldet endte den 18-årige med at smadre pizzeriaets vindue.

På et pizzeria i Gothersgade i Fredericia, var der søndag nat klokken 01:59 ballade. Her måtte politiet rykke ud til et overfald, hvor to mænd blev overfaldet af en formentlig 19-årig fra Fredericia, skriver Fredericia Dagblad.

De to ofre blev slået i ansigtet og skubbet, og det gjorde den 18-årige så vred, at han endte med at smadre pizzeriaets vindue, hvilket har kastet en sigtelse for hærværk af sig, fortæller Sydøstjyllands Politi.