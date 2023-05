Udvalg anklager borgmester for at have tilbageholdt information om "strømsag" i ugebladet

966 kroner, tak

Sagen var allerede oppe at vende tilbage i oktober sidste år, da Fanø Vesterland blev beskyldt af kommunen for at have stjålet strøm fra Fanø Skoles SFO under festivalen.

Herefter viser en lang række mails mellem Fanø Kommune og Fanø Vesterland, som TV SYD har fået aktindsigt i, at festivalen gentagne gange benægter at have stjålet kommunal strøm, mens kommunen flere gange fremsender en regning.

En regning, der lyder på 996 kroner.

Men beløbet er ikke aflæst nogen steder. I stedet er det, hvad kommunen anslår at strømforbruget, som festivalen beskyldes for at have stjålet, vil løbe op i, baseret på Nordby Wooldays, en strikkefestival på Fanø, der brugte et tilsvarende beløb og kWh.

Beløbet undrede festivalen, der flere gange over for kommunen i mailkorrespondancen skrev, at de ikke havde stjålet strøm, og at de blot ønskede sagen lukket snart - noget festivalen flere gange måtte rykke kommunen for med svar om, at deres mails var røget i spamfiltret.

Borgmester undskyldte

I fredags, altså syv måneder efter festivalen, kom der en undskyldning fra borgmesteren.

Den blev indrykket som et læserbrev i Fanø Ugeblad, hvor han indrømmede, at sagen ikke var håndteret godt nok.

- Jeg har på kommunens vegne indrømmet, at det var en dum sag. Jeg har sagt undskyld. Vi skal videre og have et godt samarbejde med alle, fortalte Frank Jensen efterfølgende til TV SYD.