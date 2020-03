Valbjørn fortsætter i Alternativet trods uro

Sofie Valbjørn truede tidligere med at melde sig ud af partiet, hvis ikke der var tillid til Alternativets leder, Josephine Fock. Foto: Rasmus Jensen

Den politiske uro har endnu ikke lagt sig hos Alternativet. I dag meldte Uffe Elbæk og tre andre folketingsmedlemmer sig ud af Alternativet. Men det ændrer ikke på Fanø borgmesters, Sofie Valbjørn (Alt.), position. Hun bliver i partiet, til trods for at hun tidligere har overvejet at forlade Alternativet, hvis ikke der var opbakning til Josephine Fock fra hovedbestyrelsen.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over, at folketingsmedlemmerne, der har trukket sig, ikke har kunnet bakke op om det valg, som er truffet i medlemsdemokratiet. Men det ændrer ikke noget ved min position, siger hun.

Selvom man kan forvente partistabilitet fra Sofie Valbjørn, er der meget arbejde foran dem endnu.

- Der venter en enorm opgave med at rejse partiet. Men jeg kan absolut se en vej frem, siger Sofie Valbjørn til TV SYD.

