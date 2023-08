Varde og Fanø bakker op om Weiss

I sidste uge kom det frem, at foreningerne på Fanø og Silkeborg viste sin opbakning til Weiss frem mod det kommende valg.

Nyheden faldt ikke i god jord hos formand Søren Pape Poulsen. Sidenhen trak Silkeborg deres indstilling tilbage, mens Fanø fortsat står ved.

Udover Fanø bakker partiets vælgerforeninger i Varde, Jammerbugt og på Bornholm også fynboen op.

Det fortæller gruppeformand for foreningen på Fanø, Christian Lorenzen, i et interview til TV2 News. Han har en formodning om, at flere vil bakke op.

- Jeg har en fornemmelse af, der kan komme flere til, men det er jo bare gætteri, siger han til TV2.