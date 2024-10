Vild med USA - Nu lever han drømmen om at dække præsidentvalget over there

- Det er vildt og vildt at opleve, siger han.

Lars Düwel, 34 år, bor til daglig i Nordby på Fanø og arbejder blandt andet med videoproduktion og at streame de lokale byrådsmøder og byrådsmøderne i Esbjerg. Nu står han i Atlanta i USA og dækker præsidentvalget. En gyser uden lige.

Selv skriver han:

"Ikke et ondt ord om Esbjerg Byråd. Men der er altså lidt mere swung over at køre hjem fra en arbejdsdag, der har indeholdt Bruce Springsteen, Samuel L. Jackson, Barack Obama, Kamala Harris og cirka 30.000 hujende, hvinende og dansende amerikanere til Demokraternes rally i dag i Atlanta."

Midt i en vigtig svingstat

Journalisten og videografen drømte om at være med til det helt store præsidentvalg, som kan være afgørende for både amerikanernes men også vores fremtid. Så han søgte og fandt muligheden.

”For en måned siden begyndte jeg at undersøge muligheden for at tage til USA og muligvis skrive for et eller flere medier.”



Det er endt ud i en aftale med mediet Kongressen, som han skal skrive artikler for, mens han er i Atlanta, Georgia. En af de afgørende svingstater.

Nej, han scorer ikke kassen på det, men det er ikke det, der betyder noget for ham. Det er oplevelsen. Indtil videre går han rundt med armene over hovedet. For det med USA har altid stået for ham som noget stort.