Viste dronningen rundt på Fanø: Borgmesteren fortæller om oplevelsen

66 år siden sidst

Det er ikke første gang, at dronning Magrethe har været på besøg i Vadehavet. Sidst var hun en ung pige, da hun for 66 år siden besøgte øen.

- I dag ville vi gerne, at hun skulle opleve et blik ind i historien og betydningen af det levede liv, der foregår i dag. Det tror jeg ikke, hun oplevede først gang hun var her, fortæller borgmesteren.

Et indblik og en opgave befolkningen kun havde én enkelt dag til.

- Det er ikke nogen nem opgave. Jeg sagde i min tale, at vi kunne lave én hel uges program. Der var så mange ting, vi gerne ville have vist hende. Vi har valgt, at der var lidt af hvert, så hun fik forskellige oplevelse. Hun fik afslapning på stranden og andre ting, hvor hun skulle lytte mere, fortæller en glad Sofie Valbjørn.