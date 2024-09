De er ulovlige at købe, men smuthul i ny lovgivning gør det alligevel muligt

Men selvom mange af produkterne, der særligt er populære blandt unge, nu er ulovlige at sælge og købe, så er der visse undtagelse, der gør, at man kan dampe helt lovligt.

Fra 1. juli 2024 er det så blevet ulovligt at indføre, købe, udlevere, modtage, fremstille, forarbejde eller besidde elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin, hvis de har for højt nikotinindhold eller kendetegnende aroma. Men her kommer krøllen: Du må gerne indføre op til 10 styks fra udlandet, hvis det er til eget forbrug, men videresalg er ulovligt.

Det har siden 2016 været ulovligt at markedsføre produkter med en nikotinvæske på mere en 20mg/ml til en dansk forbruger. Og siden 2023 har det været ulovligt at markedsføre e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere dertil med anden smag end mentol eller tobak.

Lovgivningen, der trådte i kraft den 1. juli 2024, havde til formål at stramme reglerne og give myndighederne bedre mulighed for at træde ind overfor de ulovlige e-cigaretter.

- Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at man holder sig fra de ulovlige puff bars, der udover at indeholde store mængder nikotin kan være proppet med andre farlige stoffer. Det er kyniske kriminelle, der udnytter børn og unge, og vi skal slå hårdt ned på det ulovlige salg. Derfor har vi også for nylig strammet reglerne på området og gjort det både ulovligt at indføre, købe og besidde puff bars, samtidig med at vi har givet myndighederne flere muskler til at føre kontrol på området, siger Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde (V) i et skrifteligt svar til TV SYD.

- Det, vi har brug for, er en endnu strammere lovgivning, der går hårdere efter nikotinen. For lige om lidt er det tyggegummi eller vingummier, de her firmaer finder på at lave. Og det er nikotinen, der er det farlige i det her, for det er bare så vanedannende og kan hurtigt ende i det, der er langt farligere, siger Helle Brynå.

Ekstra beføjelser til at beslaglægge

Som en del af den lovændring på tobaksområdet, som der trådte i kraft den 1. juli 2024, var der også øgede beføjelser til, at Sikkerhedsstyrelsen kan beslaglægge ulovlige tobaks- og nikotinprodukter uden først at skulle involvere politiet.

Men i et skrifteligt svar til TV SYD oplyser styrelsen, at de ikke kan udtale sig om, 'hvorvidt der bliver stoppet mere eller mindre end før forbuddet trådte i kraft, da Sikkerhedsstyrelsen ikke havde beføjelse til at beslaglægge nogen produkter inden dette tidspunkt.'