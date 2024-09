Det smagte af 'bubbelgum', og derfor tog 15-årig et sug. Få minutter efter kollapsede hun

Da hun lå på jorden, føltes det ikke virkeligt. Faktisk var det mere som om, hun spillede en rolle i en film. Men blitzende kameraer var skiftet ud med blå blink. Og en damp, der duftede af bubbelgum. Frida Hansen er 15 år. Hun danser på TikTok, går ikke hjemmefra uden make-up og på Snapchat ved hun, hvordan man kan købe puffbars, snus og det, der er stærkere. Og det er ikke gået galt. Indtil nu. En fredag i august var Frida på vej hjem med bussen fra sin efterskole. Da hun forlod bussen på Vejle Banegård, mødtes hun med en veninde, der havde følgeskab af to drenge. Ikke nogen Frida kendte, men de var ældre. Nok nærmere 18 år, fortæller hun. Men det var sådan set også lige meget, for de havde det nikotin, som Frida havde savnet den seneste uge på efterskolen. Drengene tilbød hende et hiv af deres vaper. Og så grinede de lidt.

-Jeg bliver ved med at sørge, hvad der er i. De kalder det for blau, og de siger også bubbelgum. Og det er jo en smag man kan få i normale vapes. -Jeg spørger dem nok fem gange, og de griner bare lidt af det. Så jeg tager nok 4 eller fem sug, siger Frida Hansen. Få minutter efter kollapsede hun. -Jeg tænkte ikke ordentligt. - De fleste mennesker ville nok bare have nikotinvæske i. Og når man har brugt nikotin meget, så kan man godt blive trængende, hvis ikke man har fået det i en hel uge, siger Frida Hansen.

- Frida vil gerne fortælle mig om kærester og sådan noget. Men jeg regnede ikke med, at hun sådan holdt alverden skjult for mig, siger Keld Hansen.

Han er far til Frida, og de sidste 15 år har han været den eneste forældre i Fridas liv. For hendes mor er ikke længere en del af billedet.

Men for et år siden begyndte det at ændre sig.

I januar prøvede Frida en puffbar for første gang. Siden da har Keld også fået opkald hjem fra skolen, hvor Frida havde brugt en puffbar i skolen. En hun fandt gemt mellem brædderne på en bålhytte tæt på skolen. - I starten holdt jeg det hemmeligt. Jeg røg på mit værelse, omme bag huset eller gik en tur med hunden, siger Frida Hansen. - Det gjorde lidt ondt i hovedet, men det er jo bare nikotinen, fordi man ikke har prøvet det før. Både før og efter Keld blev bekendt med Fridas forbrug af nikotinprodukter, har de haft snakke om, hvor farligt kan være. Og hvor hurtigt det kan gå fra nikotin til andre, farlige stoffer. Keld har nemlig selv gået som natteravn i naboområdet og arbejdet på et misbrugscenter. - Det er jo en hel ny problemstilling, som ikke eksisterede dengang jeg var 15 år, siger Keld Hansen. - Der er bare noget i omløb, som er så vanedannende. Og jeg er sikker på, at det ikke behøver at tage mere en seks måneder, før man er narkoman.

Når Keld fortæller, har han et foldet stykke køkkenrulle gemt i enten forlommen på sine shorts eller klemt ind i håndfladen, der hviler på hans lår. Han vidste, at tårerne ville komme, fortæller han.

- Så tænker man, at det jo kunne være helt galt. Det kunne være en respirator, man skulle ind og slukke for.

- Frida har selv senere fortalt, at hun have svært ved at trække vejret, da hun lå der på banegården, siger Keld, folder køkkenrullen ud og tørrer sin efterhånden våde kind.

kan øge unges risiko for at eksperimentere med andre rusmidler fx cigaretter, hash og alkohol.

Nikotin er stærkt afhængighedsskabende. Som barn og ung er man særligt sårbar, fordi hjernen er under udvikling. Jo tidligere man begynder at bruge nikotin, jo sværere er det at holde op. Forskning peger derudover på, at nikotin:

Keld havde hele tiden en mistanke om, at han nok ikke fik alt at vide om, hvad Frida lavede. Men det så han egentlig også som en sundhedstegn. For når man er 15 år, så er der meget, der skal udforskes. Grænser, der skal presses.

Hun erkender, at hun har taget stoffer, men siger, at hun i dag er clean og har været det i flere år.

- Og jeg er pissebange for, at Frida er endt i noget, som kan gå helt galt.

- Der skal snakkes om det her. For der er ingen teenagere, der skal have lov til at gøre de her ting i det skjulte, siger Keld.

Mandagen efter Frida kollapsede, valgte Keld at lave et opslag i en Facebookgruppe for folk, der bor i Vejle.

- Jeg kan se, at der er nogle, der mener, at jeg skulle have været bedre til at lære min datter, hvad hun må sige ja til. Men det vil jo svare til, at jeg skal lære hende at se sig ekstra godt for i trafikken, for der kunne jo komme en spritbilist, og så er det jo hende, der skal flytte sig, siger Keld.

- Har man som forældre ikke et ansvar for at advare sine børn om situationer om den, Frida har været igennem?

- Det har man i hvert fald. Men jeg er sikker på, at jeg har taget mange snakke med mine børn. Man er bare magtesløs over for det. Der har jo altid været et eller andet stof i omløb, men i dag er det bare så tilgængeligt. Det er så almindeligt, at de unge kan købe alt muligt fra telefonen, siger Keld.