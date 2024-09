Hvordan kan det overhovedet gå så galt? Eksperter svarer på jeres spørgsmål om børns brug af syntetisk cannabis

Af Caroline Kristensen Udgivet 13. sep

Sammen med to eksperter forsøger vi at svare på jeres spørgsmål om e-cigaretter og syntetisk cannabis.

Ulovlige e-cigaretter. De dufter som en slikbutik, men konsekvenserne ved at ryge dem kan være katastrofale. Særligt hvis man ryger nogle af dem, der bliver solgt på det sorte marked og indeholder langt farligere stoffer end nikotin. I sidste uge fortale TV SYD historien om 15-årige Frida Hansen, der kollapsede efter at have røget en e-cigaret med smag af bubbelgum og syntetisk cannabis.

Samtidig har vi talt med Sydøstjyllands Politi og SSP i Vejle, der begge kender til problemet med ulovlige e-cigaretter med syntetisk cannabis.

Vi ved, at når man bruger e-cigaretter kan man blive afhængig, og de kan også være en gateway til andre rusmidler for eksempel cigaretter Marie Bergmann, seniorprojektleder Kræftens Bekæmpelse

Og det har fået jer læsere til at dele jeres erfaringer og stille en masse spørgsmål. I spørger både ind til, hvorfor det kan gå så galt, og om syntetisk cannabis overhovedet er farligere end at ryge en joint med "helt almindelig cannabis". Og I undrer jer også over, hvorfor unge som Frida ender med at få en overdosis midt på dagen på en banegård. Derfor har vi allieret os med to eksperter, der skal hjælpe med at besvare jeres spørgsmål.

Sinikka Lehmann Kvamme, postdoc ved Rusmiddelcenteret på Aarhus Universitet. Her forsker man blandt andet i syntetisk cannabis og unges kendskab til det. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Sinikka Lehmann Kvamme er postdoc ved Aarhus Universitet og forsker i cannabis. Hun forklarer, at det netop kan ende meget galt, når man eksperimenter med syntetisk cannabis, fordi det er fremstillet i et laboratorie til at give maksimal effekt. - Det kommer til udtryk ved, at det er mere sandsynligt, at man får det dårligt, når man bruger syntetisk cannabis. Og det kan være svært at styre doserne, fordi det er kraftigere end det, man kan betegne som almindelig cannabis. Men begge dele er jo svære at dosere, fordi begge dele er ulovligt, så man har ikke en indholdsfortegnelse på produkterne, fordi det kommer fra et ureguleret marked, siger Sinikka Lehmann Kvamme.

Nogle af jer undrer jer også over, at der bliver advaret om, at brug af syntetisk cannabis kan føre til dødsfald. Men ifølge Sinikka Lehmann Kvamme er der dokumenterede dødsfald i andre lande, som er forbundet med brug af syntetisk cannabis.

Lovgivning e-cigaretter E-cigaretter består af et batteri, en brænder og en beholder med væske. Nogle kan genopfyldes, mens andre er til engangsbrug. Der må højst være 20 milligram nikotin per milliliter væske og 1. april 2022 blev det forbrudt at sælge e-væsker og aroma til e-cigaretterne med andre smage end tobak og mentol. Et politisk tiltag, der skulle sikre, at unge ikke finder e-cigaretter med sliksmag fristende. 1. juli 2024 blev det så helt forbudt at både købe og indføre ulovlige e-cigaretprodukter med nikotin. Dog må du som privatperson medbringe op til 10 ulovlige e-cigaretter med nikotin fra udlandet til privatbrug. Og den 5. september 2024 valgte Sundhedsministeren at forbyde syntetisk og semi-syntetisk cannabis, som er det, vi nu skal se nærmere på. Fold ud

Der er ikke fuldkommen data på, hvor udbredt syntetisk cannabis egentlig er, men på Center for Rusmiddelforskning har de i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Institut for Retsmedicin i 2018 undersøgt, om brug af syntetisk cannabis var udbredt herhjemme. - Dengang fandt vi frem til, at det ikke var udbredt. Men der er jo noget, der kunne tyde på, at der er en anden situation i dag, med de historier vi ser i medierne og med konfiskeringer af vapes med syntetisk cannabis. Derfor er det selvfølgelig noget, vi skal være opmærksomme på. Og noget, vi skal advare de unge om, kan være farligt, siger Sinikka Lehmann Kvamme.

Har du erfaring med at bruge cannabis? Center for Rusmiddelforskning undersøger lige nu brug af cannabis. Læs mere om deres undersøgelse her: crf.au.dk/caninfo Fold ud

Vejen fra nikotin til stoffer er kortere, end du tror Nytter det overhovedet at advare om syntetisk cannabis? Flere af jer har undret jer over, hvorfor de unge opsøger farlige rusmidler, og hvorfor de ikke siger nej, når de får rusmidlerne tilbudt. Kræftens Bekæmpelse er ved at lave en undersøgelse blandt børn og unge i aldersgruppen 13-21 år. Her kommer det frem, at det har betydning for børnene og de unge, hvad de hører fra deres forældre om nikotinprodukter.

Lige så snart man så har købt noget, så bliver man faktisk eksponeret i sit feed for forskellige andre produkter Marie Bergmann, seniorprojektleder ved Kræftens Bekæmpelse

Ifølge Marie Bergmann, der er seniorprojektleder ved Kræftens Bekæmpelse, er det derfor vigtigt, at forældre tager en snak med deres børn og unge om netop nikotinprodukter og gør dem bekendt med de risici, der er ved at bruge dem. - Vi ved, at når man bruger e-cigaretter kan man blive afhængig, og de kan også være en gateway til andre rusmidler for eksempel cigaretter, siger Marie Bergmann.

Har dit barn brug for hjælp til at slippe nikotinen? Stoplinien tilbyder gratis og anonym telefonisk rådgivning til dig, der er tæt på en teenager, som bruger nikotin Send en sms med teksten ”Rygestop” eller ”Snusfri” til 1231. Så bliver du ringet op af en rådgiver i løbet af 1-3 hverdage. Du kan også ringe direkte på 80 31 31 31 Fold ud

Hun påpeger desuden, at en af udfordringerne ved, at børn og unge kommer i gang med at købe de ulovlige nikotinprodukter, som oftest foregår over sociale medier, er, at de kan blive lokket til ting, der er meget farligere. - Når man har købt vapes eller puff bars online på sociale medier som for eksempel snapchat, så går der ikke længe, før man i sit feed vil blive eksponeret for forskellige andre produkter.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer derfor til, at man som forældre tager en snak med sine børn om nikotinprodukter. - Det er vigtigt, at man som forældre viser sin holdning, for den betyder meget, siger Marie Bergmann og kommer med et konkret råd til forældrene: - Du kan åbne snakken ved at spørge ind til, om dit barn kender nogen, der tager det. Vores undersøgelser viser, at det har stor betydning for de unge, hvad deres vennegruppe gør. Spørg også gerne ind til, om dit barn har følt sig presset til at prøve det, siger Marie Bergmann.

Har du erfaring med at bruge cannabis? Så vil Aarhus Universitet gerne have din hjælp til at besvare et spørgeskema, som en del af forskningsprojektet CanInfo, som udføres af Aarhus Universitet med støtte fra Helsefonden.

Undersøgelsen skal hjælpe dem med at blive klogere på brugernes perspektiver på cannabis. Link findes her. Fold ud