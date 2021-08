3F Transport rystet over frifindelse for udnyttelse af chauffører

Formanden for 3F Transport, Jan Villadsen, er tilfreds med, at Kurt Beier Transport A/S og firmaets direktør er blevet kendt skyldige og idømt bøder på 100.000 kroner og 25.000 kroner for at huse filippinske chauffører ulovligt i en slumlejr i Padborg.

Men han er rystet over, at transportfirmaet og fire tiltalte chefer er blevet frifundet for at have udnyttet de filippinske chauffører økonomisk med en timeløn ned til 15 kroner i timen for mange timers kørsel på Europas veje, skriver Fagbladet 3F.

- Det kan ikke være rigtigt, at man i et retssamfund som Danmark ustraffet kan udnytte andre mennesker så groft. Timelønnen svarer jo til, hvad det koster at komme på toilettet på autobahn. Det er fuldstændig uacceptabelt, og jeg håber, at sagen bliver anket til landsretten, siger Jan Villadsen.

Kurt Beier Transport A/S og fire personer fra firmaets ledelse blev onsdag formiddag frifundet for åger i den såkaldte Padborg-sag ved Retten i Sønderborg.