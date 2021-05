Brandmyndighed: Brand i slumlejr ville koste chauffører livet

Det ville have kostet flere menneskers liv, hvis der var opstået brand i slumlejren hos Kurt Beier Transport A/S i Padborg. Og brandsikkerheden i lejren på virksomhedens erhvervsgrund var utilstrækkelig.



Det vurderer brandmyndighederne under torsdagens retsmøde ved Retten i Sønderborg i straffesagen imod Kurt Beier Transport A/S og fire tiltalte fra virksomhedens topledelse i oktober 2018. Det skriver Fagbladet 3F.

Virksomheden er blandt andet tiltalt for have overtrådt regler om brandsikkerhed og sikker flugtvej.

Da Syd- og Sønderjyllands Politi 30. oktober 2018 rykkede ud på aktion i slumlejren hos Kurt Beier Transport A/S i Padborg, var der også en repræsentant fra Brand & Redning Sønderjylland med for at vurdere, om de brandmæssige forhold i lejren var i orden. Han besigtigede containerne, hvor chaufførerne boede og overnattede, for at vurdere lovligheden.

Ikke alle ville slippe ud i live

Torsdag i retten forklarer brandeksperten, at der i lejren var plads til 32 chauffører i de fire containere, der stod placeret to og to.

- Hvis der var opstået brand, ville nogle af dem ikke kunne slippe ud i live, siger brandeksperten i vidneskranken.

Brand og Redning Sønderjylland har politianmeldt Kurt Beier Transport A/S for overtrædelse af brandværnsbestemmelserne.