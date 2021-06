Chauffør efter chauffør: - Vi arbejdede over og fik intet for det

Chaufførerne forklarer alle, at de tog al deres bagage med sig, når de forlod Padborg og satte sig op i en lastbil for at arbejde.

Når de kom tilbage til Padborg for at holde fri, fik de en seng i container, eller de måtte sove i en lastbil, hvis alle senge var optaget.

Stiftede gæld for at få jobbet

For mange af chaufførerne har der dog ikke været nogen vej tilbage, da de først var ankommet til Europa.

Flere af dem fortæller, at de har optaget lån i hjemlandet for at kunne betale transportudgifter, pas, gebyr til det filippinske rekrutteringsfirma United Primover og andre dokumenter, de skulle have før afgang til Europa.

Samtidig er der en klausul i deres kontrakter, som betyder, at Kurt Beiers datterselskab ikke betaler hjemrejsen, hvis chaufføren vælger at rejse hjem, inden der er gået to år.

Det betyder, at chaufførerne selv skal betale deres returbillet, og de skal også betale de udgifter, HBT Internationale Transporte har haft til at få udstedt kørekort, arbejds- og opholdstilladelser og lignende, har de fortalt til retten.