Første filippinske chauffør afhørt i retten: - Jeg blev ført bag lyset

- Jeg har ikke lyst til at lade mig interviewe. Jeg har haft mareridt over det her i to år, siger 43-årige Jojit Cate udenfor retsbygningen i Sønderborg.

Han har taget turen fra Holland, hvor han for tiden kører lastbil for at tjene til penge til familien hjemme på Filippinerne, for at vidne i retssagen mod Kurt Beier Transport A/S og direktør og medejer Karsten Beier, bestyrelsesformand og medejer Gitte Beier og en nuværende og en tidligere ansat i koncernen.

Tiltalen lyder på åger af særlig grov beskaffenhed, overtrædelse af udlændingeloven og byggelovgivningen i forbindelse med den såkaldte slumlejersag, som tog sin begyndelse den 30. oktober 2018, da 22 filippinske og fire srilankanske chauffører blev hentet ud af en trang og uhygiejnisk containerlejer på Kurt Beiers grund i Padborg.