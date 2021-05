Vognmand afkræves millionbeløb for åger

Var 30 filippinske og srilankanske lastbilchauffører ansat i Danmark eller Polen?

Det er en stor del af striden, der skal afgøres ved Retten i Sønderborg, hvor første retsmøde fandt sted mandag.

To ejere af transportfirmaet Kurt Beier Transport A/S - en mand og en kvinde - sidder på anklagebænken sammen med to af firmaets ansatte.

Anklagemyndigheden vil have de tiltalte straffet for åger. Anklager Mads Bjerg Olsen mener, at de har tjent 4,2 millioner kroner på at udnytte de udenlandske chauffører på grov vis.

I retten krævede han desuden, at hver en krone bliver konfiskeret.

De tiltalte nægter sig alle skyldige.

De udenlandske chauffører kom til Europa i 2017.

De fik en ansættelseskontrakt ved et polsk transportfirma ved navn HBT Internationale Transporte. Firmaet er ejet af Kurt Beier Transport og har samme direktør.

Når de kørte lastbil, var kontakten også med personale i Danmark.

Blandt andet derfor mener anklagemyndigheden, at chaufførerne reelt har arbejdet i Danmark og burde have arbejdet på danske vilkår.

Chaufførerne blev indkvarteret i danske Padborg. Anklager Mads Bjerg Olesen viste ved retsmødet billeder af forholdene i grænsebyen.

Her kan man se, at de boede under meget tætte forhold på sovesale, hvor de sov i køjesenge. Bad og toilet lå i en anden bygning.

Madlavningen foregik under åben himmel ved en primitiv køkkenstation langs en container. Der var også indrettet en opholdsstue med en skummadras bagi en lastbil.

De srilankanske chauffører blev lovet en løn på cirka 3278 kroner om måneden, mens de filippinske blev lovet 7280 kroner om måneden. Ifølge anklagemyndigheden har de dog reelt fået endnu mindre end det.

En af de ansatte i firmaet, en 45-årig mand, der mandag afgav forklaring, fortalte, at det var hans opfattelse, at chaufførerne var ansat i Polen - og altså ikke skulle ansættes efter danske vilkår.

Han siger desuden, at det eneste arbejde, de har lavet i Danmark, var, når de enten skulle starte eller slutte en tur i landet.

Sagen ventes afsluttet 25. august.