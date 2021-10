Folketingets åbning: Se hvad politikerne fra dit område vil ændre

Lotte Rod, Aabenraa (Radikale Venstre)

Det vigtigste for mig er børn og skole. Vi skal have mere fleksibilitet i skolen, så skoledagen kan blive kortere. Jeg vil også sørge for, at der er gode SFO'er, fritidshjem og klubber, så alle børn i det syd- og sønderjyske ikke kun har en god skolegang, men også et sted at være efter skole sammen med deres venner i et stærkt fællesskab.

Derfor er vi også i gang med at forhandle nu, og vi håber på at blive færdig med den første del snart, og så er der finanslovsforhandlinger, hvor skole og fritid bliver det vigtigste for mig.

Henning Hyllested, Esbjerg (Enhedslisten)

Én af de helt store opgaver for mig bliver at sikre balancen mellem by og land. I første omgang handler det om at flytte uddannelser væk fra de store byer og ud i vores landsdel, at skabe anderledes uddannelser og lægge vægt på at styrke håndværksfagene. Det bliver en kæmpe opgave for vores landsdel.

Selvom jeg er fra Esbjerg, så har jeg altid haft Tønder som lidt af et hjertens barn. Det er en af de kommuner, der har lidt allerhårdest af den centralisering, vi har set de sidste 10-20 år. Jeg har prøvet at få blandt andet arbejdspladser til, men jeg er ikke i mål med den opgave endnu.

Anders Kronborg, Esbjerg (Socialdemokratiet)

Jeg vil holde et vågent øje med de aftaler, som vi har indgået, der blandt andet handler om flere statslige arbejdspladser til vores område og flere uddannelsesinstitutioner, herunder blandt andet juraen i Esbjerg. Jeg vil sørge for, at det kommer rigtig godt fra start.

Derudover er det meget vigtigt, at vi følger den første energi-ø i Nordsøen meget tæt. Da det kræver faglærte unge, skal vi virkelig skrue op for tiltagene i forhold til de erhvervsfaglige uddannelser, da det vil skabe vækst og beskæftigelse i vores område. På den måde får vores område også en stor konkurrenceevne.

Ulla Tørnes, Esbjerg (Venstre)

Det, som jeg vil forsætte med at kæmpe for, er attraktive uddannelsespladser i Syd- og Sønderjylland. Før sommerferien indgik vi en politisk aftale om udflytning og oprettelse af nye studiepladser.

Nu handler det om at få gennemført den aftale, sådan at vi også får flere attraktive studiepladser i Syd- og Sønderjylland. Det er blandt andet jura-uddannelsen i Esbjerg, forhåbentligt datamatiker-uddannelsen i Tønder, nye ingeniør-uddannelser i Sønderborg og ergoterapeut-uddannelsen i Haderslev

Troels Ravn, Vejen (Socialdemokratiet)

I forhold til Mette Frederiksens åbningstale er der mange ting, som er vedkommende for vores landsdel. Det er jo klart, at Danmark skal være i balance. Det vil sige, at byer, landdistrikter, uddannelse, erhvervslivet, gode bosætningsmuligheder og vækst er afgørende for at nå balancen.

Nærpoliti, uddannelser og bæredygtige gymnasier er noget af det, som jeg fremover vil have meget fokus på. Det gælder om at binde Syd- og Sønderjylland sammen med Christiansborg, og jeg er vælgernes tillidsmand, og jeg mener, at det er den vigtigste dagsorden for vores område.

Benny Engelbrecht, Sønderborg (Socialdemokratiet)

Det er vigtigt, at vi får implementeret infrastrukturforliget. Det betyder, at der for Sønderjylland er konkrete planer om to omfartsveje i Tønder Kommune, et batteritog mellem Tønder og Esbjerg via Ribe og et dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg.

Derudover er der planer om en tilrettelæggelse af en forundersøgelse af fast forbindelse mellem Als og Fyn, en udvidelse af vejene på Als, flere grænseoverskridende tog, timedrift til Sønderborg og en række cykelprojekter.

Karina Adsbøl, Kolding (Dansk Folkeparti)

Et er, at vi skal have flere fængselsbetjente til vores fængsler i det sydjyske område. Noget andet er, at handicapområdet og ældreområdet trænger til et kæmpe løft, og der vil jeg selvfølgelig arbejde for flere midler til områderne, da jeg er ældreordfører, handicapordfører og socialordfører. Jeg vil helt konkret sikre en startpakke til personer med ALS, så de får en hurtigere og fleksibel hjælp.

Jeg vil arbejde for, at de ældre i vores område kan få en julecheck, så de pensionister, som har mindst, kan få 2.000 kroner til et supplement til ældrechecken. Derudover kommer der fokus på barns-lov, som skal umyndiges, og der vil jeg have fokus på, at man skal øge netværkets-anbringelser, så man anbringer unge i netværket frem for at bortadoptere dem.

Anni Matthiesen, Grindsted (Venstre)

Noget af det, som jeg vil kæmpe for, især som formand for Folketingets erhvervsudvalg, er, at få lavet nogle tiltag, så vi sikrer os mere arbejdskraft. Jeg oplever nemlige en mangel på arbejdskraft, når jeg kommer rundt i Syd- og Sønderjylland.

Jeg hører, at de forskellige virksomheder kunne ansætte 10-20 medarbejder i morgen, hvis de havde dem. Jeg synes, at det er en bunden opgave, lige meget hvilket parti man sidder i på Christianborg, at man får sikret mere arbejdskraft.

Derfor mener Venstre og jeg også, at dimittendsatsen skal sættes ned, så flere unge mennesker af den vej kommer i arbejde. Jeg mener også, at vi er nødt til at sætte beløbsgrænsen ned, så der er flere udlændinge, som kan hjælpe os.

Christoffer Aagaard Melson, Vejle (Venstre)

Noget af det, som står øverst på min liste, er, at få fulgt op på den infrastruktur aftale, som blev indgået før sommerferien. Den løser desværre ikke de problemer, der er i Vejle-området. Det gør det faktisk værre ved at øge presset på Vejlefjordbroen.

Den fjerner heller ikke togbroen over Vejle Fjord. Der er i aftalen nogle puljer og andet, der kan ydmyges og undersøgelser, der kan sættes i gang. Og det er noget af det, som jeg vil bruge min energi på. Lige nu står Vejle i en rigtig svær situation, hvis det ender for vores område, som det gør nu.

Dem talte vi ikke med

Vi har af forskellige årsager ikke har held med at få følgende politikere i tale.

Henrik Dahl (Liberal Alliance), Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti), Marie Krarup (Dansk Folkeparti), Ellen Trane Nørby (Venstre), Jesper Petersen (Socialdemokratiet), Pernille Vermund (Nye Borgerlige), Birgitte Vind (Socialdemokratiet), Troels Lund Poulsen (Venstre), Hans Christian Schmidt (Venstre) og Henrik Dam Kristensen (Socialdemokratiet).