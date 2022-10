Else og John lever i uvished: - Jeg får problemer med blodtrykket, hver gang sagen kommer op

Særligt Radikale Venstres Lotte Rod, var til tirsdagens debat ikke bleg for at lægge togforbindelsen i graven.

- Det er vigtigt, at togene er hurtige, og at man faktisk kan stole på, at de kører til tiden, men jeg er imod både broen og tunnellen, siger hun.

Også SF og Socialdemokratiet var villige til at se på alternativer, mens kun Enhedslisten holdt fast i, at der skal etableres en tunnel under fjorden.