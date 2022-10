Hun er "sort", hun er DF’er og Kristian Thulesen Dahls afløser

Faktisk så meget at landsformanden for nyligt ringede og spurgte, om hun ville være folketingskandidat for partiet i Vejlekredsen. Her overtager hun pladsen fra Kristian Thulesen Dahl.

- Jeg svarede ja med det samme. Jeg synes, det var vildt fedt, fortæller hun.

Før opkaldet havde hun ikke selv overvejet at stille op. Hun tænkte, at hun var for ung, og at tre år som medlem af partiet ikke var længe nok.



- Jeg er glad for, at de har den tillid til mig og ser mig som værdig til at varetage posten som folketingskandidat.

Fra Kerteminde, men stiller op i Vejle

Josephine Alstrup stiller op for Dansk Folkeparti i Vejlekredsen. Her var nemlig et hul efter Kristian Thulesen Dahl.

Partiet manglede altså en kandidat, og med et begrænset kendskab til det sydjyske er Josephine Alstrup klar over, at hun skal yde en ekstra indsats for at gøre sig synlig.

- Jeg synes, det er vigtigt, at man engagerer sig i det, der foregår i vores land. Uanset hvor det er henne. Hvis man har noget at byde ind med, så synes jeg, at man skal gøre det, siger hun.