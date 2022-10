Kandidater klar til at hjælpe Charlotte - mister halvdelen af sin ejendomsværdi til solcellepark

Det samme synes det lokale folketingsmedlem fra Venstre i Hedensted Troels Lund Poulsen, der allerede for omkring en måned siden var på besøg hos Charlotte Mortensen og hendes familie for at blive klogere på de konsekvenser, den grønne omstilling har.

- Charlotte siger meget rigtigt, at de har fået vurderet deres ejendom, og at de taber op imod halvdelen af værdien, og der må vi som samfund være klar til at bruge nogle af pengene på det, for det er vores beslutninger, siger han.

Finansminister Nicolai Wammen (S), mener at lige netop den her problemstilling vil blive noget af det første, som politikerne kommer til at diskutere, når valget er overstået, og der er fundet en regering.

- Jeg vil gerne takke Charlotte for at fortælle sin historie, for det jeg hører er ikke en borger, der ikke vil den grønne omstilling, men snarere en der gerne vil medvirke, men som synes, der skal være rimelighed i tingene, og jeg tror i virkeligheden, det er det, det her handler om, siger han.