Lucas vil lokke 13 politikere ud af busken med ét provokerende spørgsmål

Derfor har han sammen med en gruppe elever inviteret en repræsentant fra hvert parti til debat på Aabenraa Statsskole. Her får de et spørgsmål, som for nogle kan virke provokerende: Hvor mange køn der?

Og de må kun svare med et tal.

- Jeg savner, at der bliver talt om kønspolitik i valgkampen. Om ligestilling med de grundlæggende diskussioner om løn, fordelingen af mænd og kvinder i bestyrelser og som topchefer og generelt måden, vi ser køn på, fortæller Lucas Lind og tilføjer:

- For jeg synes, det er svært at se, at mænd og kvinder bliver behandlet ligeværdigt.

Ikon i østrigsk metro

For et par uger siden var Lucas Lind med sin gymnasieklasse på studietur i Østrigs hovedstad, Wien.