Regler spænder ben, så frivillig forening ikke kan hjælpe udsatte borgere

- Jeg kan godt se grunden til, at reglerne er, som de er. Det handler om at undgå, at nogen uvidende spiser mad, der ikke er i god stand. Samtidig er den grønne omstilling noget, vi går ind for, og derfor synes jeg, det giver mening at se på lovgivningen. Hvis private og virksomheder kan lave den udveksling af overskudsmad, som FoodReformers forsøger at etablere, så er det en måde både at hjælpe økonomisk pressede borgere og samtidig gøre noget godt for klimaet og miljøet.

- Jeg er generelt stor tilhængere af at fjerne nogle af de regler, der spænder ben for danskere med gode intentioner. FoodReformers er et eksempel på privat virkelyst, og det kan man kun gå ind for. Der er i dag usandsynligt meget lovtekst, og i Liberal Alliance vil vi gerne prøve at gøre det nemmere for danskerne ved at skrue lidt på reglerne, så det bliver nemmere for private at gøre gavn ved for eksempel at mindske madspild. Vores budskab er, at når der skal en ny regel til, så skal der to regler ud. Derfor synes jeg, det giver mening at se på, om det er en af reglerne på det her område, der skal væk næste gang.