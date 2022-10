Sådan kommer du gratis med til TV SYDs valgdebatter

TV SYD inviterer nemlig til fire valgdebatter i samarbejde med de lokale og regionale dagblade fra Jysk Fynske Medier, og du kan komme med.

- Vi har en lang og fin tradition for valgdebatter på TV SYD, hvad enten der er valg til Folketinget eller by- og regionsråd, så vi glæder os til at give vores seere og brugere mulighed for at blive klogere på, hvilke kandidater der stiller op lokalt her i landsdelen, og hvad det er, de vil kæmpe for, hvis de bliver valgt ind i Folketinget, når der er valg den 1. november, fortæller TV SYDs direktør Betina Bendix



To debatter tilbage

TV SYD dækker til daglig 12 kommuner, der hører til Sydjyllands Storkreds, mens to af kommunerne - Horsens og Hedensted - hører til Østjyllands Storkreds.

Tre af de fire valgdebatter finder sted i Sydjyllands Storkreds, mens en er i Østjyllands Storkreds. Debatterne i Vejle og Hornsyld er afviklet, og du kan se dem her: