Sønderjysk folketingskandidat gik fra Aabenraa til Christiansborg

- Da jeg opdagede, at efterårsferien ikke bød på så meget valgkamp i vores valgkreds, så fik jeg og nogle omkring mig den her skøre idé, at eftersom jeg påstod, at jeg kunne gå hele vejen til Folketinget, så kunne det være, at det var det, jeg skulle bevise, fortæller han søndag eftermiddag, da han næsten er fremme ved sit mål i København.