Tysk mindretal i valgfokus: Fik besøg af statsministerkandidat

Blandt det tyske mindretal i Danmark er de fleste danske statsborgere og kan derfor stemme til folketingsvalget.

Af samme grund var flere af Venstres folketingskandidater sammen med statsministerkandidat Jakob Ellemann-Jensen på besøg hos formanden for Bund Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen.

- Vi ved alle, at det også er en enestående mulighed for også at komme med nogle ting, og så er politikerne jo somme tider lidt mere rundhåndede, når der er valgkamp, siger han.