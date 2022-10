Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen skal på gaden i Haderslev

Jesper Petersen er opstillet i Haderslev-kredsen, og han sidder lige nu i bilen med bagagerummet fyldt med bolsjer, kuglepinde og flyers.

Her håber han, at vælgerne har bidt mærke i hans arbejde med at styrke uddannelsesområdet og investeringer i infrastruktur, nært sundhedsvæsen og nye nærpolitistationer. Så forudser han også, at der vil komme store beslutninger på forsvarsområdet, som vil have betydning for Syd- og Sønderjylland.

- Jeg beder om at få mit mandat fornyet. Jeg har synspunkter, men jeg vil også lytte, og jeg glæder mig til at snakke med folk, siger han.